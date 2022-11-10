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لماذا اخفق البرلمان اللبناني مرة اخرى في انتخاب رئيس للجمهورية؟

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث بالشؤون الدولية حكم أمهز أن سبب اخفاق البرلمان اللبناني للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للجمهورية، هو الاتفاقات الداخلية والخارجية المؤثرة على المشهد السياسي اللبناني.

العالم - خاص بالعالم

وقال أمهز، في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن هناك انقسام في الاطراف النيابية اللبنانية، بحيث يمنعون اكتمال النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية.

واوضح أن لبنان لا يمكن ان ينتخب فيه رئيس للجمهورية دون توافقات خارجية لدول معنية بالشان اللبناني، مؤكدا انه دون توافق الدول المعنية بالشأن اللبناني فلن يكون هناك توافق على المستوى الداخل اللبناني بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.

هذا وفشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون، ليحدد الخميس المقبل موعدا للجلسة الجديدة.

ولم يحصل أي اسم من المرشحين على أكثرية الأصوات، حيث حلت الأوراق البيضاء أولا بعدد سبع وأربعين ورقة، فيما حصل النائب ميشال معوض على أربعة وأربعين صوتا، وجمعت الأصوات الأخرى في تسع أوراق.

ورفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب في الدورة الثانية. ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

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