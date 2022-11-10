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رئيس حركة احرار البحرين:

شاهد.. لهذا السبب الشعب البحريني أعلن مقاطعة الانتخابات

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي أن المعارضة بسبب القمع الذي مورس على الشعب البحريني من قبل نظام آل خليفة رفعت رأية مقاطعة الانتخابات، لهذا البحارنة تشد على يد المعارضة في مقاطعتها للانتخابات.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشهابي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، إن ثلث الشعب البحريني اعتقل أو اعتقل قريب له، أخا أو صديقا، لذا الشعب البحريني مفجوع في الاعتقالات والتعذيب واستشهاد العديد من المواطنين فما الذي يدفعه للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف، أن الكثير من امهات البحرنة اعتقل ابنائهن، مثلا والدة الناشط موسى على الذي سلمت الكويت أخاه حسن قبل أسابيع إلى البحرين، هذه الأم لديها اثنان من الأبناء في المهجر وثلاث في المعتقل، وتوفي السادس في ظروف خاصة، لذا ماالذي يدفع هذه الأم للمشاركة في ضوء دعوات أكبر مرجعية دينية للمقاطعة الانتخابات، لماذا توفر للنظام الذي عذب أبناؤها وسجنهم، زيادة في نسبة المشاركة بالانتخابات، وما أكثر الأمثلة من نوع والدة موسى على.

واوضح الشهابي، أن الشعب البحريني رى التجربة السابقة في انتخابات المجلس النيابي لم ينج عنها نواب قادرون على التغيير، لذا الشعب البحريني اكتشف أن النواب السابقين لم يكونوا سوى أداة للبصم على ما يريده النظام، وبالتالي ليس هناك دافع لديه للمشاركة في انتخابات 2022.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.

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