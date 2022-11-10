أرمينيا تقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول ناغورنو كاراباخ

العالم - أسيا والباسفيك

وقال رئيس الحكومة الأرميني، نيكول باشينيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "لقد تقدّمت بمبادرة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول ناغورنو كاراباخ".

وأضاف: "سنقدّم أيضاً مبادرة لإقامة منطقة منزوعة السلاح، تمتد على 3 كيلومترات على طول الحدود الأرمينية-الأذربيجانية".

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقدت أرمينيا وأذربيجان جلسة محادثات في واشنطن، برعاية أمريكت، حيث استضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وزيري خارجية البلدين، وذلك بعد ساعات من تبادل الطرفين الاتهامات بشأن جولة قصف جديدة على طول حدود الإقليم، في نزاع أسفر عن مقتل المئات خلال الأشهر الأخيرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في اختتام القمة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في سوتشين، أنّ "القمة الثلاثية بشأن ناغورنو كاراباخ أظهرت قدرة الأطراف على الاتفاق في المستقبل".

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، تجددت الاشتباكات عند الحدود الأرمينية – الأذربيجانية، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء التصعيد، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وخلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6 آلاف و500 قتيل من الجانبين، وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو، إذ نشرت روسيا نحو ألفي عنصر من قوات حفظ السلام في المنطقة في أعقاب الحرب.

ونصّ إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في ناغورنو كاراباخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وناغورنو كاراباخ.