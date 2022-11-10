الشهابي يكشف للعالم استراتيجية آل خليفية للتخلص من البحارنة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال الشهابي في لقاء خاص مع قناةالعالم الاخبارية، أن نظام آل خليفية الديكتاتوري منذ ان جاء الى الحكم قبل عشرين عاماً، اتخذ التجنيس استراتيجية من أجل التخلص من البحارنة، لكنه ايضاً لا يستطيع ان يتحمل تبعاته السياسية والاقتصادية، فهو متورط، وهؤلاء الطغاة دوما يجدون انفسهم في نهاية المطاف متورطين بقراراتهم، مؤكدا أن نظام آل خليفة سقوطه حتمي لأن النظام الذي يرفضه شعبه ولا يتمتع بشرعية دستورية ولا شرعية شعبية، لايمكن ان يبقى طويلاً، ومصيره السقوط، كما سقطت انظمة كثيرة.

واشار الشهابي الى مصير الامويون والعباسيون والعثمانيون، الطاغية صدام، حسني مبارك، الذين سقطوا، مؤكدا أن النظمة الطاغية تسقط لكن الشعوب تبقى.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.