تهديدات نتانياهو لا تهمنا طالما كان حضورنا مبنيّ على القوة

العالم - لبنان

ولفت، خلال حفل تأبين أقامه "حزب الله" في بيروت، إلى أنّه "عندما يريد الغرب تحصيل مكتسابات معينة بدون دفع ثمن مباشر يستعمل العصا الإسرائيلية، بينما هي مزروعة من أجل تحقيق أهداف خبيثة مجرمة لا علاقة لها بالإنسانية ولا بحقوق الإنسان ولا بمصلحة هذا الشعب".

وشدد قاسم، على "أننا استطعنا أن نفهم تماماً بأنَّ هذا العدو هو سبب المشاكل والتعقيدات الموجودة في منطقتنا، كلّ المعاناة التي تعانيها الأنظمة العربية والإسلامية متأثرة بوجود "إسرائيل" ومؤامرات "إسرائيل"، كل الخطط التي تفعلها أميركا في المنطقة إنما تأخذ فيها بعين الاعتبار أن تبقى "إسرائيل" قادرة على أن تقوى وتتوسع وتسيطر وتهيمن ويكون لها القدرة الكافية، لكن بالنسبة لنا "إسرائيل" عدو وغاصب ومجرم ومحتل وعلى "إسرائيل" أن تخرج من فلسطين المحتلة لمصلحة أبناء فلسطين".

ولفت إلى أنّه "منذ أيام جرت انتخابات في الكيان الإسرائيلي، بالنسبة إلينا هذه الانتخابات لا تغيِّر شيئاً، سواء نجح هذا الفريق أو ذاك، وبالتالي لسنا معنيين بأن نكون متعاطفين مع أحد الأفرقاء لأنَّه أسهل علينا، كلا فهناك عنوان واحد في الكيان الإسرائيلي وهو أنَّ احتلالاً قائماً في منطقتنا على الإجرام والغصب والعدوان اسمه الكيان الإسرائيلي، عندها لا يهم من يكون رئيس هذا الكيان ومن يكون رئيس الوزراء، لأنهم جميعاً يعملون ضمن خط واحد هو خط الاحتلال والعدوان".

وشدد قاسم على "أننا معنيين بمقاومة هذا الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهة هذا الخطر على منطقتنا، وبكل صراحة لم نكن نتمنى في أي لحظة من اللحظات أن ينجح رئيس الحكومة هذا أو ذاك، أما أن تصدر تهديدات من (رئيس حزب الليكود) بنيامين نتانياهو فقد تعوَّدنا على هذه التهديدات منه ومن غيره، بالنسبة لنا هذه قنابل صوتية لا تقدِّم ولا تُؤَّخر، طالما أننا بنينا حضورنا على الاستعداد والقوة في مواجهة الاحتلال وقتاله عندما يعتدي علينا، فنحن غير معنيين لا بالقوي ولا بالضعيف".