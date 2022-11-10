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الديهي: المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية

الديهي: المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قال نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ حسين الديهي: قوى المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب الديكتاتورية في البلاد.

العالم- البحرين

واكد الديهي، ان قوی المعارضة البحرينية بأجمعها في الخارج والداخل وخلف القضبان اعلنت موقفها بمقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم، موضحاً ان النظام يخطط لبناء سفارة اسرائيلية، بحيث يكون وكراً استخباراتياً ضخماً في المنطقة لاسرائيل، وسيشكل خطراً على البحرين وعلى المنطقة بأكملها.

واضاف نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة: ان النظام في البحرين يقوم بسلب ارادة المواطنين وتهميش الشعب بكافة شرائحه.

واكد الشيخ الديهي: ان قرار مقاطعة الانتخابات دعا اليه آية الله عيسى قاسم الذي يحظى باحترام شعب البحرين.

وتابع نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة :ان النظام الحاكم في المنامة يستأثر بالثروة الوطنية ويحتكر القطاعات الاقتصادية الحيوية.

واشار الى ان الفقر ظاهرة مستشرية يعاني منها المواطن حيث يتلقى المعونات 47 بالمئة من ابناء الشعب، معتبرا ان ما يجري اليوم في البحرين مهزلة والمرشحون يتبارون في خدمة النظام بدل الشعب.

يتبع

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الديهي: المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية