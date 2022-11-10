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وفد اقتصادي روسي ضخم يتوجه إلى إيران قريبا

وفد اقتصادي روسي ضخم يتوجه إلى إيران قريبا
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي عن زيارة قريبة لوفد أعمال روسي كبير يتكون من مختلف الشركات الصناعية والتجارية وغرف التجارة والصناعة للقاء نظرائهم الإيرانيين.

العالم-ايران

وقال جلالي إن هذا الوفد، الذي يتألف من أكثر من 100 اقتصادي روسي، سيتوجه إلى إيران برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا سيرغي كاترين.

وسيلتقي وفد الأعمال الروسي في زيارته إلى إيران، غلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية وعددا من المسؤولين الحكوميين في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الصلة، فضلا عن المشاركة في ملتقى الاجتماعات الثنائية مع مختلف الاتحادات الصناعية والتجارية في إيران.

بالإضافة إلى طهران، سيزور الوفد الروسي أيضا محافظتي أصفهان وكيلان خلال زيارته إلى إيران، للقاء النشطاء الاقتصاديين في المحافظتين، والاطلاع على القدرات التجارية فيهما وخاصة ممر "شمال-جنوب".

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وفد اقتصادي روسي ضخم يتوجه إلى إيران قريبا

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