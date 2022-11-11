باكستان تنتظر من روسيا ’الضوء الأخضر’ لاتفاق مقايضة العملات

العالم - باكستان

وقال رئيس البعثة، محمد شوكت حياة، لوكالة "سبوتنيك": "لقد بادرت بهذا الاقتراح وأرسلت خطابًا رسميًا إلى الوزارة الروسية المعنية فيما يتعلق باتفاقية مبادلة العملات".

وأضاف المسؤول الباكستاني: "الكرة الآن في الملعب الروسي، نحن ننتظر ردهم. يمكن أن تكون أي آلية: المتاجرة بالروبل أو المقايضة".

يشار إلى أن المحادثات الجارية بشأن التحول إلى تجارة السلع بالعملات المحلية جارية بالفعل بين روسيا والهند والصين وإيران وتركيا.

وتواصلت روسيا مع الدول الشريكة في السنوات الأخيرة في محاولة لإجراء تجارة ثنائية بالعملات الوطنية، إذ أضافت القيود المالية التي فُرضت عليها بعد بدء العملية العسكرية، دفعة جديدة لهذه الجهود مع سعي روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي.