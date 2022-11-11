بالفيديو: شوارع باريس تعج بالمحتجين مرة أخرى

العالم - مراسلون

التحركات جاءت تلبية لدعوة النقابات العمالية بمختلف تشكيلاتها بعد انسداد افق المفاوضة مع الحكومة للترفيع في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية، وجابت المسيرة شوارع باريس انطلاقا من ساحة الجمهورية رفع المتظاهرون اثناءها شعارات مناوءة للحكومة وتطالب باصلاحات سريعة.

ومع غياب الحلول التفاوضية لم تجد الحكومة غير التعزيزات الأمنية الكبيرة لتطويق الاحتجاجات، وهو ما أثار تشكيات المتظاهرين من عنف الشرطة المتزايد في قمع الاحتجاجات السلمية وحقهم في التعبير والعيش الكريم، وتشكلت مجموعات بلباس أسود ترفع شعارات ضد عنف كحركة احتجاجية على هذه الممارسات القمعية.

مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في فرنسا وتوسع رقعتها قد تشهد البلاد هزات سياسية وامنية غير مسبوقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..