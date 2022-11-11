بدء الاجتماع بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ’صفقة الحبوب’ في جنيف

العالم - روسيا

وأعلنت فيلوتشي خلال مؤتمرها الصحفي عن بدء الاجتماع من خلال حضور كل من نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ومن جانب الأمم المتحدة يشارك في المفاوضات رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

وصرحت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي في وقت سابق، خلال الاجتماع: "ستتواصل المشاورات لدعم جهود الأمين العام (الأمم المتحدة) لتنفيذ الاتفاقات".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن القرار بشأن التمديد المحتمل لاتفاق الحبوب لم يتم الإعلان عنه والمفاوضات جارية والأمم المتحدة تتفهم مخاوف روسيا.