الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء الاجتماع بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ’صفقة الحبوب’ في جنيف

بدء الاجتماع بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ’صفقة الحبوب’ في جنيف
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة الخدمة الصحفية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي روسيا والأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب".

العالم - روسيا

وأعلنت فيلوتشي خلال مؤتمرها الصحفي عن بدء الاجتماع من خلال حضور كل من نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ومن جانب الأمم المتحدة يشارك في المفاوضات رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

وصرحت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي في وقت سابق، خلال الاجتماع: "ستتواصل المشاورات لدعم جهود الأمين العام (الأمم المتحدة) لتنفيذ الاتفاقات".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن القرار بشأن التمديد المحتمل لاتفاق الحبوب لم يتم الإعلان عنه والمفاوضات جارية والأمم المتحدة تتفهم مخاوف روسيا.

روابط ذات صلة

نيبينزيا: أكثر من 70 سفينة انتهكت قواعد صفقة الحبوب

زيلينسكي: ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها كي تواصل "صفقة الحبوب" عملها

ما الذي دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في صفقة نقل الحبوب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ملفات ساخنة على طاولة حوار مرتقبة بين بايدن وشي

الخطيب: أولى خطوات الإصلاح  التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة

بدء الاجتماع بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ’صفقة الحبوب’ في جنيف

المفتي قبلان: من يعتقد أن خريطة طريقه بتمزيق لبنان ستمر، فهو واهم

فضل الله يجدد يدعو القوى السياسية للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

خطيب جمعة طهران: الإنجاز الصاروخي لحرس الثورة نقطة تحول في رفع مستوى الردع