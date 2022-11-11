قادة المتمردين ينفون سيطرة الحكومة الإثيوبية على 'تيغراي'

العالم- إفريقيا

وقال المتحدث باسم قادة المتمردين في تيغراي جيتاشيو رضا إنّ هذه التأكيدات "تأتي من العدم"، كما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك.

وكان مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي للأمن القومي رضوان حسين قد قال، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، موضحاً أنّ "المساعدات تتدفق كما كانت من قبل على المنطقة" و"الخدمات أُعيدت".

وقال رضوان إن "35 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وثلاث شاحنات محملة بالأدوية قد وصلت إلى شيرة" وهي بلدة كبيرة في شمال غرب تيغراي، تخضع لسيطرة القوات الاتحادية والجيش الإريتري المتحالف معها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وأضاف أنّ "الرحلات الجوية مسموح بها".

لكن مصدراً إنسانياً في المدينة أكد لـوكالة"فرانس برس"، طالباً عدم كشف هويته، أنّ "ما ينشره رضوان غير صحيح ولا يُسمح بدخول أي مساعدات على الإطلاق"، مضيفاً أنه "لم تُعَد الخدمات ولا يسمح برحلات".

وتشهد هذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا أزمة إنسانية خطيرة بسبب نقص الغذاء والدواء، وتبقى إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات، ضئيلة.

ويأتي إعلان المستشار بعد أكثر من أسبوع من توصل الحكومة ومتمردي جبهة تحرير تيغراي الشعبية إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عامين.