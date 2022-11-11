كنعاني: إيران تعارض الحرب وتؤيد السلام

العالم- ايران

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة، ردًا على اتهامات غربية واهية بشأن إرسال أسلحة من إيران لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وقال: إرسال ايران أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب في أوكرانيا، اتهام لا أساس له، ويوجهون هذه الاتهام كل يوم لجعل عملهم اليومي بتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا يبدو مشروعًا.



وأضاف: ان موجهي الاتهام ضد ايران هم من مهد الارضية لاندلاع الحرب وسبب استمرارها.

وجدد المتحدث الخارجية تأكيده بان: ايران تعارض الحرب وتؤيد وقف إطلاق النار والسلام.