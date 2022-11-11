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كنعاني: إيران تعارض الحرب وتؤيد السلام

كنعاني: إيران تعارض الحرب وتؤيد السلام
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض الحرب وتؤيد وقف اطلاق النار والسلام، معتبرا ادعاء إرسال أسلحة ايرانية الى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا بانه اتهام لا أساس له من الصحة.

العالم- ايران

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة، ردًا على اتهامات غربية واهية بشأن إرسال أسلحة من إيران لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وقال: إرسال ايران أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب في أوكرانيا، اتهام لا أساس له، ويوجهون هذه الاتهام كل يوم لجعل عملهم اليومي بتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا يبدو مشروعًا.

وأضاف: ان موجهي الاتهام ضد ايران هم من مهد الارضية لاندلاع الحرب وسبب استمرارها.

وجدد المتحدث الخارجية تأكيده بان: ايران تعارض الحرب وتؤيد وقف إطلاق النار والسلام.

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