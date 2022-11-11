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تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين في كركوك شمالي العراق

تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين في كركوك شمالي العراق
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين بمحافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان إنه "في إطار عمليات نوعية تضاف الى سجل الأبطال في قواتنا الأمنية لمطاردة وسحق المجاميع الإرهابية وملاحقة عناصره أينما كانت، وبأشراف مباشر من قيادة العمليات المشتركة ومن خلال خلية الاستهداف التابعة للقيادة، ووفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة مثمرة من جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات العراقي، نفذت طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ثلاث ضربات دقيقة على مجموعة من الإرهابيين في أطراف قرية بير احمد بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن "العمليات تم بإسناد ومتابعة وتطويق الأبطال من جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات المقر المسيطر في قاطع كركوك للمكان للمستهدف".

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