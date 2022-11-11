'العجري': البيانات الغربية حول اليمن محاولة للدفع نحو التصعيد

العالم- اليمن

وقال عضو الوفد الوطني للمسيرة إن "بيانات أمريكا وفرنسا وبريطانيا تجاه عمليات القوات المسلحة فاقدة لأي قيمة سياسية".

وأشار العجري إلى أنه" عندما تكون الأحداث متعارضة مع المصالح الغربية يتذكرون القانون الدولي وسلامة الممرات البحرية لكن عندما تكون متماشية مع مصالحهم ينسون هذه المعزوفة".

وأوضح أن "الغرب يمنع دخول المواد الصحية والطبية إلى اليمن في سابقة لم تشهدها الحروب عبر التاريخ"، مضيفاً أن "الأمم المتحدة فقدت التأثير الحقيقي في تحقيق السلام وأصبحت جزءا من أدوات إدارة الصراع".

ولفت العجري إلى أن "قواتنا المسلحة حذرت السفن من الاقتراب نحو الموانئ المحتلة ويجب توقف تصدير النفط حتى يتم الاتفاق على قضية المرتبات".

وبين أن "الجيش اليمني أعلن خطوطه الحمر، وانتهى الزمن الذي يحدد فيه الغرب وأمريكا وفرنسا الخطوط الحمر في المنطقة والعالم".

وقال إن "أمريكا لم يعد لها الكلمة الفصل في المنطقة، ولشعبنا ودول المنطقة خطوط حمر، وبالنسبة لليمن فإن النفط خط أحمر حتى يتم حل مسألة المرتبات".