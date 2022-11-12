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ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء

ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير سيعلن الأسبوع القادم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة التي ستجري في 2024.

العالم - الأميرکيتان

وقال ميلر في حديث مع المستشار السابق الآخر لترامب، ستيف بانون، الذي يقدم البودكاست War Room على الانترنت، إن "الرئيس ترامب يعتزم أن يعلن يوم الثلاثاء أنه سيترشح للرئاسة".

وأضاف أن "ذلك سيكون إعلانا مهنيا ودقيقا جدا"، مشيرا إلى أن ترامب أبلغه بأنه "لا يجوز أن يكون هناك أي شك، وأنه سيترشح بالطبع".

وكان ترامب قد ألمح في تصريحاته السابقة أنه قد يعلن قريبا عن ترشحه لانتخابات الرئاسة. وقال خلال حملات الجمهوريين المرشحين في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع أنه سيدلي بـ "إعلان كبير" يوم الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر.

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