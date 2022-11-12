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يوم الشهيد ومواقف الامين العام لحزب الله

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

کیف تحل ذكرى يوم الشهيد مع كل الاستحقاقات التي يشهدها لبنان والمنطقة؟ ما الاهمية التي ارساها نهج المقاومة منذ العملية الاستشهادية الاولى على قوات الاحتلال؟

العالم – مع الحدث

ماذا عن معركة الاجيال المتواصلة من الأول الى الثاني الى الجيل الثالث الذي يستهدفونه والدليل شهداء المقاومة الشباب؟ هل تبقى معادلة القوى هي التي تحمي لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ولا شيء تغير في الانتخابات الاسرائيلية ولا الاميركية؟ ماذا عن اللعنة التي وصف بها السيد نصرالله الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 82 وهي من صنع أميركا والتسلل من جديد بعد عام 2000 وصولا لحرب تموز والاتيان بالتكفيريين؟ما أهمية كلامه حول الاستحقاق الرئاسي بأن المقاومة تريد رئيسا مطمئنا لها ولا يطعنها بالظهر؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى مواقف الأمين العام لحزب الله لبنان بشأن تطورات المنطقة والشؤون الداخلية للبنان عبر كلمته بمناسبة يوم الشهيد اللبناني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسيم بزي – كاتب وباحث سياسي

أليف صباغ – كاتب وباحث سياسي

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