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مغرد سعودي شهير..

النظام السعودي سيسقط على أيدي الأحرار في المملكة أو خارجها

النظام السعودي سيسقط على أيدي الأحرار في المملكة أو خارجها
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

نشر المغرد السعودي الأشهر "مجتهد" على حسابه في تويتر مقطع فيديو وكتب على هامشه: إن النظام السعودي سوف يسقط على أيدي الأحرار في المملكة أو خارجها ونحن لسنا بحاجة لفبركة الفيديوهات للتعبير عن رفض الشعب وكراهيته لال سعود.

العالم - السعودية

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