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فيديو غرافيك: تدمير "اسرائيل" في ثلاث دقائق

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن العميد امير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، عن حصول ايران على تكنولوجيا صناعة صاروخ بالستي متطور فرط صوتي، قادر على اختراق اكثر واهم أنظمة الدروع الدفاعية الصاروخية تطورا، واستهداف ذات أنظمة الدرع الدفاعي الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاعات العدو".

العالم - فيدوغرافيك

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