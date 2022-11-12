شاهد..زلة لسان محرجة جديدة...فضيحة تلاحق بايدن واحدة تلو أخرى

العالم - الأميرکيتان

وانتقد مغردون على موقع "تويتر" المحاولات المتكررة لبايدن لنطق عبارة: "المساهمة في تشكيل اقتصاد عالمي للطاقة النظيفة" خلال كلمته، لكن دون جدوى. ثم اعتذر بايدن للموجودين في القاعة، مشيرا إلى أن هذا لم يكن اقتباسه.

وظهرت لقطات من البث على حساب اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) على موقع التواصل الاجتماعي. وفي التعليقات الموجودة أسفل الفيديو، اقترح المستخدمون أن يستقيل الزعيم الأمريكي إذا لم يستطع التعامل مع نطق النص المعد له مسبقا.

وكتب أحد المشتركين "هذا عار على المستوى الدولي"، وقال آخر "يجب أن يتقاعد! إنه خطر على أمتنا"ـ وأضاف آخر: "لا يجوز حتى أن يسمح له بقيادة السيارة، فلماذا لا يزال على رأس جهاز الدولة؟".

كما كتب مغرد آخر: "يمكنني أن أتخيل كيف يضحك علينا العالم كله، عندما يرى مثل هذا القائد".

وأصبح جو بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ويتهمه النقاد بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بأخطائه المتكررة خلال مناسبات عديدة.