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ماذا لو حدث هذا في ايران؟

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

طرد الصحفي الأمريكي "تايلر هانسن" ، واعتقل لاحقا لمجرد سؤاله مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض خلال مؤتمر عن جرائم أمريكا في العراق وأفغانستان .

العالم - امريكا

وسال هانسن في المؤتمر الصحفي منجان بولتون: "سيد بولتون ، كيف تتوقع منا أن نثق بك عندما كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق؟" لقد ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب العراقي.

وتابع : أنت تسترت على جرائم الحرب في أفغانستان. لماذا احتفلت باعتقال جوليان أسانج؟ سيدي ، لماذا تعتقد أن هذه الأشياء مقبولة؟ هل من المقبول الاحتفال بجرائم الحرب؟.

بعد كلامه، جاءت قوات الأمن بسرعة إلى هانسن وقيدت يديه وأجبرته على الخروج من الاجتماع .

وحاول بولتون الاستهزاء بأسئلة هانسن حيث قال: هذا مثال آخر على فعالية التعديل الأول (دستور الولايات المتحدة بشأن حرية التعبير).

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