ماذا لو حدث هذا في ايران؟

العالم - امريكا

وسال هانسن في المؤتمر الصحفي منجان بولتون: "سيد بولتون ، كيف تتوقع منا أن نثق بك عندما كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق؟" لقد ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب العراقي.

وتابع : أنت تسترت على جرائم الحرب في أفغانستان. لماذا احتفلت باعتقال جوليان أسانج؟ سيدي ، لماذا تعتقد أن هذه الأشياء مقبولة؟ هل من المقبول الاحتفال بجرائم الحرب؟.

بعد كلامه، جاءت قوات الأمن بسرعة إلى هانسن وقيدت يديه وأجبرته على الخروج من الاجتماع .

وحاول بولتون الاستهزاء بأسئلة هانسن حيث قال: هذا مثال آخر على فعالية التعديل الأول (دستور الولايات المتحدة بشأن حرية التعبير).