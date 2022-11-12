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يوسف ربيع: النظام يريد التحكم بنتائج الانتخابات البحرينية +فيديو

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2022.11.12 – أكد عضو جمعية الوفاق البحرينية يوسف ربيع أن النظام هو الذي قد أوصل الانتخابات النيابية إلى هذا المستوى لعدم استجابته لمطالب الشعب، متهماً سلطات المنامة بأنها تريد التحكم بنتائج الانتخابات.

العالم - البحرين

وفي حوار مباشر أشار يوسف ربيع إلى أن "البرلمان الحالي هو مجلس بلدي مكبر لا أكثر ولا أقل.. ولايمكن تسميته بالبرلمان."

وأكد أن النظام البحريني متغول وأن كافة السلطات تدار من قبل رجل واحد.

وقال إن النظام هو الذي قد أوصل الانتخابات النيابية إلى هذا المستوى لعدم استجابته لمطالب الشعب.

ولفت عضو جمعية الوفاق إلى أن عزل 100 ألف مواطن يخلق علاقة قائمة على اتجاهات الكراهية بين النظام والشعب.

وأضاف قائلاً: "عندما يتغول النظام ويستورد ناس ويقوم بتجنيسهم بشكل غير قانوني فإنه يأتي في سياق التغيير الديمغرافي."

وأشار إلى أن: الحكومات المتحضرة تسهل ظروف المشاركة بالانتخابات.. وفي البحرين تكون الصورة معكوسة.. لأن النظام يريد التحكم بنتائج الانتخابات.

وقال يوسف ربيع: البرلمان هو صوت الشعب، ويفترض أن تكون الانتخابات فاتحة للحوار السياسي.

وخلص إلى القول: إن بابا الفاتيكان اعتمد على كتاب الملك لأنه لايوجد في البحرين أي دستور.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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