السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أهالي اصفهان سيلتقون قائد الثورة الاسبوع المقبل

أهالي اصفهان سيلتقون قائد الثورة الاسبوع المقبل
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام للشؤون السياسية في محافظة اصفهان " مهدي سليماني " أن أهالي هذه المحافظة سوف يلتقون قائد الثورة الاسلامية في يوم 19 نوفمبر الجاري لتجديد البيعة مع سماحته.

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها قبل ظهر اليوم السبت في مراسم تقديم وتوديع مديري ناحيتي " تودشك " و" سيستان "، مشيرا الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بخصوص الغزو الثقافي للعدو وضرورة التحلي باليقظة والبصيرة واعتماد جهاد التبيين.

وأشار المسؤول الى أعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها ايران ومحافظة اصفهان وقال: يبدو أن العدو استهدف موضوعين الأول أمل الشعب الايراني بنظام الجمهورية الاسلامية والثاني ضرب ثقة هذا الشعب بمسؤولي النظام الاسلامي.

وتابع قائلا: ان العدو قام بمثل هذه الاعمال طوال الثورة الاسلامية أكثر من مرة، الا ان هذه المرة نرى أن مصدرها في خارج ايران وداخلها، مما يظهر أن الاعداء ركزوا على هذين الموضوعين، ولكن الاهتمام بالشعارات التي تطلقها الحكومة الحالية ستفشل كل هذه المؤامرات.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم انتهاء مدة محكوميته.. نظام إبن سلمان يصر على اعتقال يحيى الوادعي

الرئاسة العراقية تصدر بيانا بشأن مشاركة "رشيد" بمؤتمر قمة المناخ

اليمن: حريق في مخيم الجشة جنوب الحديدة.. والسبب غير معلوم 

أهالي اصفهان سيلتقون قائد الثورة الاسبوع المقبل

سوليفان: بايدن لا يعتزم الاجتماع بابن سلمان في قمة 'الـ20'

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم احتجاجاً على التدخلات الأجنبية في بلادهم