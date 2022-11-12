خطاب الشيخ قاسم رفع نسب المقاطعة لانتخابات البحرين + فيديو

العالم - البحرين

وفي حديث مباشر لقناة العالم أشار جعفر يحيى إلى أن الإعلام البحريني هو دائما في موقع عدم ثقة من قبل المواطنين، وأضاف: النظام عنده عدسة والمواطنون لديهم عدسات كثيرة.. نحن نرصد الجهتين ونلاحظ ونقارن.. فإن مناطق المعارضة هي تقريبا 90% مقاطعة.

وأشار إلى أن: الحالة العامة التي يتم مشاهدتها في الإعلام الحكومي من أنه ومنذ صباح اليوم وهم يعلنون انتصار الانتخابات والعرس الانتخابي وما شابه.. لكن في الحقيقة كل هذا من أجل تخفيف الهلع والخوف من قبل النظام والتعاطف والموقف الموحد من قبل المعارضة خصوصا بعد خطاب آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأكد أن الناس تفاعلت بكل قوة مع خطاب آية الله الشيخ عيسى قاسم، وان المعنويات والمقاطعة ارتفعت نسبها بعد خطاب الشيخ عيسى.

ولفت إلى أن: النظام وفي نفس الوقت يحاول أن يغطي هذه الجنبة ويريد أن يوصل رسالة إلى المجتمع الموالي والوكالات العامة بأن هنالك انتخابات نزيهة وهنالك إقبال كبير من المواطنين، وأن المعارضة لا حضور لها.

وأضاف: لكن الحقيقة على الأرض والميدان أن هنالك مقاطعة كبيرة خصوصا في المناطق التي تتمركز فيها المعارضة، حيث هنالك مقاطع شبة تامة.

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