الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس

إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، ما كشفت عنه وسائل إعلام اسرائيلية أن رئيس وزراء كيان الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو وافق على طلب زعيم حركة'المنعة اليهودية' إيتمار بن غفير، بعودة المستوطنين الى4 مستوطنات مغلقة في الضفة الغربية منذ عام 2005.

العالم - بانوراما

الاتفاق الذي عرف بخطة 'فك الارتباط' قوبل برفض من السلطة الفلسطينية التي دعت واشنطن لايقافه خصوصا وانه سيسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة سابقا.

على المستوى الاسرائيلي اظهر استطلاع للرأي ان خمسين بالمائة من الاسرائيليين وغالبيتهم من العلمانيين يفكرون بالهجرة في ظل سيطرة اليمين المتطرف على الحكم.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس السابق ميشيل عون الذي انتهت ولايته نهاية تشرين الأول الفائت.

وحدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل موعدا لجلسة سابعة للانتخاب.

وسبق أن أخفق البرلمان خمس مرات في انتخاب الرئيس وسط تفاوت مواقف القوى السياسية التي دعا بعضها لانتخاب رئيس تحد والبعض الاخرى الى رئيس توافقي يحظى بموافقة الجميع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

تطبيع تركي مع الاحتلال، لماذا غابت المباديء؟...الرئاسة الأميركية واحتمالات عودة ترامب

إنتاج صاروخ فرط صوتي ودلالات التطور الايراني.. لماذا انسحبت روسيا من خيرسون؟

بانوراما.. انتخابات البحرين في ظل مقاطعة شاملة وانعدام الحماس

بانوراما.. انتخابات المجنسين في البحرين على وقع التغيير الديمغرافي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس

تكليف عماد الأسدي بإدارة سلطة الطيران المدني العراقي

هذه حقيقة خبر وقوع إنفجار بمطار بيروت في منصات قناة الميادين

بالصور.. 10وفيات بينهم أطفال جراء حريق كبير داخل بناية سكنية شمال غزة

منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية

رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل