إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس

العالم - بانوراما

الاتفاق الذي عرف بخطة 'فك الارتباط' قوبل برفض من السلطة الفلسطينية التي دعت واشنطن لايقافه خصوصا وانه سيسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة سابقا.



على المستوى الاسرائيلي اظهر استطلاع للرأي ان خمسين بالمائة من الاسرائيليين وغالبيتهم من العلمانيين يفكرون بالهجرة في ظل سيطرة اليمين المتطرف على الحكم.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس السابق ميشيل عون الذي انتهت ولايته نهاية تشرين الأول الفائت.

وحدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل موعدا لجلسة سابعة للانتخاب.

وسبق أن أخفق البرلمان خمس مرات في انتخاب الرئيس وسط تفاوت مواقف القوى السياسية التي دعا بعضها لانتخاب رئيس تحد والبعض الاخرى الى رئيس توافقي يحظى بموافقة الجميع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.