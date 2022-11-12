آليّات عسكرية صهيونية لدى القوات الأوكرانية في خيرسون + فيديو

العالم- الاحتلال

وذكر موقع "ماكان" العبري أنّه "في منطقة خيرسون، رُصدت آليات عسكرية مصفحة إسرائيلية الصنع في خدمة قوات كييف.

ونشر حساب "تويتر"، يُعنى بالأسلحة والعتاد المستخدم في الحرب الدائرة، صوراً لآليات من نوع "أمير" من إنتاج الشركة الخاصة الإسرائيلية "غايا"، مشيراً الى أن هذه أول مرة يشاهد فيها الجيش الأوكراني يستخدم آليات من إنتاج كيان الاحتلال الاسرائيلي. ولم ترد تفاصيل حول طريق وصول هذه الآليات إلى أوكرانيا.

كما أظهرت مقاطع فيديو مشاهد أخرى لمشاركة آلية من نفس النوع في تحرّكات عسكرية ذكر الحساب أنها في خيرسون.

وحتى الآن، تعلن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضها تزويد كييف بأسلحة ومعدات طلبتها الأخيرة منها، في سياسة تعتمدها ما تسمى المؤسسة العسكرية والأمنية "الإسرائيلية" بالتنسيق مع المؤسسة السياسية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن وزير الحرب المنتهية ولايته بيني غانتس، أنّ "تل أبيب لا تملك القدرات الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي".

وعلى الرغم من ذلك، أكد الإعلام العبري أنّ ما تسمي شركة صناعات أمنية "إسرائيلية" باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيرة (anti-drone)، قادرة على اعتراض عمل طائرات مسيرة قتالية والتشويش عليها، كاشفاً أنّه يجري بيع هذه المنظومات عن طريق بولندا، من أجل الالتفاف على "الحظر" الذي يفرضه كيان الاحتلال على بيع أسلحة متطورة إلى أوكرانيا.

هذا وطلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، منذ شهر، من حكومة الاحتلال رسمياً تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.