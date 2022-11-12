بغداد تستنفر جهودها البشرية والالية لتصريف المياه

العالم - العراق

وذكرت في بيان لها، انه :"تنفيذاً لتوجيهات المحافظ محمد جابر العطا تم إستنفار الجهود الآلية والبشرية لتصريف مياه الأمطار التي هطلت بشدة (٣١) ملم على مناطق العاصمة".

واضافت "جهود مديرية مجاري محافظة بغداد، جاءت تطبيقاً لخطة الطوارئ المعدة سابقآ، من خلال تشغيل جميع محطات الضخ والرفع، بكامل طاقتها التصريفية".

وتابعت "كما تم نشر الجهد الآلي والبشري في كافة المراكز التابعة للمديرية، لفك الإختناقات ومعالجة الإنسدادات للمناطق المخدومة، أما بالنسبة للمناطق غير المخدومة، فقد تم تشغيل جميع المحطات الفلترية لتصريف المياه المتجمعة بإسناد الآليات التخصصية".