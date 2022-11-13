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جمجمة لتيرانوصور قد تحقق عشرين مليون دولار في مزاد

جمجمة لتيرانوصور قد تحقق عشرين مليون دولار في مزاد
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

عرضت دار سوذبي للمزادات ، جمجمة ديناصور يبلغ عمرها ستة وسبعين مليون عام للبيع في مزاد علني ، بسعر عشرين مليون دولار .

العالم - منوعات

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن الجمجمة المعروضة هي واحدة من أكثر الجماجم اكتمالا في التاريخ ، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من ستة أقدام ، وسيتم بيعها لمن يدفع أعلى سعر .

وقال هنري جاليانو ، من دار المزادات في بيان إنه تم اكتشاف الجمجمة في واحدة من أكثر المناطق التي تحتوي على بقايا تي ريكس.

وبين أن الجمجمة احتفظت بالكثير من شكلها الأصلي وخصائص سطحها مع أصغر العظام وأكثرها حساسية .

ووفقا للصحيفة ، فإنه تم اكتشاف الجمجمة التي تلقب ب ماكسيموس في ولاية ساوث داكوتا في الولايات المتحدة ، حيث تم العثور على هياكل عظمية أخرى من فصيلة التيرانوصور ولا تزال تحتفظ بشكلها ، وتحتوي على أسنان بالإضافة إلى معظم العظام الخارجية على الجانبين الأيمن والأيسر .

ويشتهر هذا المكان بوجود بقايا عظام التيرانوصور أكثر من أي مكان آخر في العالم .

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