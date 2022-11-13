باكستان تصدر بيانا عاجلا بشأن تأجيل زيارة 'إبن سلمان' للبلاد

العالم - باكستان

وقالت: "سيتم الانتهاء من المواعيد الجديدة بشكل متبادل بين الجانبين".

وكان من المقرر أن يتوجه إبن سلمان الى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال محادثة هاتفية في سبتمبر الماضي ولكنه أرجأ زيارته يوم امس السبت.

ولم توضح وسائل إعلام سعودية أو باكستانية سبب هذه الزيارة ، حيث أعربت عن سعادتها بتأجيل زيارة ابن سلمان لباكستان إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقا.

وبحسب بعض المصادر السعودية ، فإن سبب تأجيل محمد بن سلمان زيارته إلى باكستان يعود إلى انخراطه في العديد من "المواعيد واللقاءات المهمة"!!! التي سيعقدها خلال الشهر الجاري.

وكانت هذه أول زيارة لولي العهد السعودي لباكستان بعد تغيير الحكومة في باكستان في أبريل من هذا العام.

والتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة “كوب 27” في شرم الشيخ ، مصر ، والتي تستمر حتى 18 نوفمبر.