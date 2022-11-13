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مراقبون يعددون مهازل ملك البحرين خلال انتخابات 2022

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاعلامي والباحث السياسي يحيى حرب، الانتخابات البحرينية التشريعية والبلدية بانها فاشلة، بعد مقاطعة المعارضة لها والاشمئزاز الواسع بصفوف المواطنين من هذه الانتخابات، وقبل ذلك هناك فشل مبدئي.

خاص العالم

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الانتخابات ليست صناديق اقتراع، وانما هي برامج ومشاريع انتخابية، هي رأي والرأي الاخر وتبادل سلمي للسلطة، وهي محاولة قياس قدرات النظام ومدى تأييده والشرعية التي يتمتع بها.

واوضح حرب، اذا لم يتخلل الانتخابات صراع سياسي بين السلطة والمعارضة، فهي ليست انتخابات، واصفاً انتخابات البحرين الحالية بانها مسرحية لا معنى لها من حيث المبدأ لعدم وجود معارضة حقيقية في هذه الانتخابات، وهذا يعني سقوطها شرعياً، اضافة الى انه ليس هناك مراقبة دولية من قبل الامم المتحدة لهذه الانتخابات بحسب ما اعلنت منظمة العفو الدولية.

واضاف حرب، في ظل غياب لجان المراقبة يقع تزوير معلن وضمني للانتخابات، ما يؤكد ان البحرين امام مهزلة حقيقية لان ملك البحرين لا يعترف اصلا بشعبه ويتفرد بديكتاتورية قمعية فريدة من نوعها.

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