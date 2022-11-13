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شاهد بالصور.. موسم حصاد شاي الكركديه في مدينة كارون الإيرانية

شاهد بالصور.. موسم حصاد شاي الكركديه في مدينة كارون الإيرانية
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

يزرع شاي الكركديه في مدينة كارون بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، وفصل الخريف هو موسم حصاد هذا الشأي حيث تتلون مزارعه بلون أحمر يسر الناظرين.

العالم - إيران

شاي الكركديه، أو شاي كجرات، هو شاي أعشاب يجمع من سبلات زهرة الكركديه عندما تكون ذات لون قرمزي أو قريب من اللون البنفسجي الداكن، يحتسى مشروب الكركديه أو الكجرات إما بارداً أو حارا.

ويملك مشروب الكركديه طعم حاد لاذع بعض الشيء لذلك يضاف إليه السكر لتحليته، ويحتوي المشروب على فيتامين ج وبعض المعادن ويستخدم تقليديا كعلاج طبيعي.

وشاي الكركرديه ذو الزهور البيضاء يزرع في مدينة كارون بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، ويستعمل كضيافة للضيوف.

شاي الكركديه يحتوي على نسبة 15-30% من الأحماض العضوية، يشمل ذلك حمض الليمون وحمض الماليك وحمض الطرطريك. كما أنه يحتوي على متعدد السكاريد الحمضية التي تعطيه اللون الأحمر الداكن.

وأظهرت بعض الدراسات السريرية إلى أن استهلاك شاي الكركديه قد يخفض ضغط الدم، ولكن الأوراق البحثية التي نشرت عن هذه الدراسات لاحظت أن جودة تلك الدراسات غير جيدة وضعيفة.

ويعتبر شاي الكركديه جيد بصفة عامة ولا يؤثر سلبا على الكبد ووظيفة الكلى في حالة الجرعات المنخفضة، ولكن قد يؤدي لحالات تسمم كبدية في الجرعات العالية. الكركديه يحتوي على الانثوسيانين، والتي يعتقد أن يكون من المركبات الخافضة للضغط النشطة، بحيث تعمل كمثبطات للإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

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شاهد بالصور.. موسم حصاد شاي الكركديه في مدينة كارون الإيرانية