بالصورة.. تقارير تؤكد سرقة الإمارات للذهب اليمني من حضرموت

العالم - اليمن

وكتب حساب "نحو الحرية": " تقارير تؤكد سرقة الإمارات للذهب اليمني من حضرموت، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم. الإمارات ما همها لا تحالف ولا اليمن ولا الحوثي، الإمارات تحاول نهب أكبر قدر من ثروات اليمن فقط! #مقاطعة_الإمارات"

هذا وقد كشف مسؤول يمني في وقت سابق عن كمية الذهب التي تقوم دولة الإمارات بسرقته من داخل اليمن وشحنه إلى أبوظبي.

وكشف مسؤول سابق في شرعية الرئيس هادي عن كمية كبيرة من الذهب تقوم الإمارات بسرقته من جبال ميفع حجر في حضرموت.

وأوضح أن الذهب يتم شحنه بكميات كبيرة عبر ميناء المكلا ونقله إلى أبوظبي حيث يتم صهره هناك.