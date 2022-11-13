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بالصورة.. تقارير تؤكد سرقة الإمارات للذهب اليمني من حضرموت

بالصورة.. تقارير تؤكد سرقة الإمارات للذهب اليمني من حضرموت
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

تداول الناشطون تغريدة حول تقارير تؤكد سرقة الإمارات للذهب اليمني من حضرموت، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

العالم - اليمن

وكتب حساب "نحو الحرية": " تقارير تؤكد سرقة الإمارات للذهب اليمني من حضرموت، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم. الإمارات ما همها لا تحالف ولا اليمن ولا الحوثي، الإمارات تحاول نهب أكبر قدر من ثروات اليمن فقط! #مقاطعة_الإمارات"

هذا وقد كشف مسؤول يمني في وقت سابق عن كمية الذهب التي تقوم دولة الإمارات بسرقته من داخل اليمن وشحنه إلى أبوظبي.

وكشف مسؤول سابق في شرعية الرئيس هادي عن كمية كبيرة من الذهب تقوم الإمارات بسرقته من جبال ميفع حجر في حضرموت.

وأوضح أن الذهب يتم شحنه بكميات كبيرة عبر ميناء المكلا ونقله إلى أبوظبي حيث يتم صهره هناك.

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