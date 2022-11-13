النائب رعد: هناك متعنّتون يريدون أن إبقاء لبنان في شغور

العالم - لبنان

كلام النائب رعد جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة مجدل زون الجنوبية بمناسبة يوم الشهيد مضيفا، عندما يحصل هذا التفاهم، يكون هناك رئيس للجمهورية، ونحن مستعجلون على ذلك أكثر من كل الآخرين، والمسألة ليست بارتفاع الصوت، وإنما بجدّية الفعل.

وأوضح رعد أننا في موضع الحكومة، حاولنا جهدنا حتى كدنا نبذل ماء وجهنا من أجل أن تتشكل حكومة تدير شؤون البلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس، ولكن لم تفلح كل الجهود التي بذلناها، لأن هناك متعنّتون يريدون أن تبقى البلاد في شغور، خوفاً من أن لا يعود أحد يفكّر بملء مقعد رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن البعض في لبنان يتعنّتون اليوم بنفس التعنّت الذي واجهناه لتعطيل تشكيل الحكومة، لأنهم يريدون رئيساً يأتي به الآخرون من خارج البلاد ليصبح رئيساً للبلاد، وهذا لن يكون بكل بساطة مهما طال الزمن.

النائب رعد تابع قائلا من أراد أن يقرر مصيره بنفسه، عليه أن يتحمّل أعباء كل هذا الهدف، الذي يكمُن في إنقاذ المجتمع والوطن والمنطقة، وعليه، فلا يمكن أن تبنى دولة حرة مستقلة إذا كانت تعبّر عن مصالح الخارج بعيداً عن مصالح أبناء الوطن.

وختم النائب رعد مؤكداً أننا نريد دولة تعكس مصالح أبناء الوطن، وتنفتح على الخارج، وتتعامل مع الخارج على قاعدة حفظ المصالح المشتركة بين اللبنانيين وغيرهم، علماً أننا لسنا دعاة عُزلة عن الآخرين، بل دعاة انفتاح على قاعدة التزامنا بقيمنا ومشروعنا.