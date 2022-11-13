اللجنة الإيرانية الفنزويلية المشتركة تعقد اجتماعها التاسع في طهران

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد آشتياني الذي يترأس الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فنزويلا خلال مراسم حفل افتتاح الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد صباح اليوم الأحد في طهران.

وحضر الاجتماع مهدي صفري نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ورامون بلاسكيز وزير النقل الفنزويلي إضافة إلى وزير الزراعة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من جمهورية فنزويلا، حيث جرى البحث وتبادل الآراء حول توسيع الروابط والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي الاجتماع أشار العميد آشتياني إلى أهمية عقد هذا الاجتماع وقال: إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فنزويلا في إطار خارطة الطريق للأعوام الـ20 القادمة شهدت تحت قيادة رئيسي البلدين وتيرة نامية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفنزويلا كدولتين مستقلتين لهما مواقف متقاربة ومشتركة فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية مثل المناداة بالاستقلال وحق تقرير المصير والتعددية وضرورة مواجهة إجراءات الحظر الظالمة ولديهما التعاون اللازم للمزيد من تنمية وتعميق وتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والصناعية والزراعية والطاقوية والثقافية.

وتابع: يسر الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافة هذا الحدث الاقتصادي الكبير، وهي تعتبره فرصة لتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وكذلك تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وقال رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وفنزويلا: إن الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين يحاول تسريع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين في سياق الدبلوماسية الاقتصادية والمزايا الاستراتيجية والتفاعل بين البلدين، خاصة في مواجهة إجراءات الحظر الجائرة.

وأضاف أن: إقامة معرض حصري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة في عام 2022 في كراكاس، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التكنولوجية بين الطرفين والتبادلات التجارية والاقتصادية بينهما كان من بين أهم الإجراءات المنجزة خلال العام الماضي.

وفي إشارة إلى أهداف وأولويات هذه اللجنة، قال العميد آشتياني: إن من اهداف اللجنة المشتركة في جولة التعاون الجديدة بين الطرفين؛ تفعيل القدرات الموجودة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، واستخدام طاقات الشركات الخاصة والمعرفية جنباً إلى جنب مع الشركات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن حضور الشركات الإيرانية الناجحة في فنزويلا في إطار المساعدة على إنشاء وتطوير البنية التحتية الصناعية والعلمية والتكنولوجية لدولة فنزويلا الشقيقة والصديقة، وكذلك بذل الجهود والتعاون المشترك للحضور في أسواق منطقة أميركا اللاتينية.

وفي الختام قال العميد آشتياني: نعتقد أن المزيد من التنسيق والتآزر بين القطاعات المختلفة في البلدين سيزيل العقبات القائمة ويؤدي إلى سبل تستند إلى تعميق العلاقات، ونحن على ثقة من أنه بجهود وإرادة وتوسيع نطاق التعاون، ستصل هذه اللجنة إلى مكانة خاصة وفعالة في العلاقات بين البلدين.