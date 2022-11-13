المهاجرين الأفارقة.. قتلى إما على الحدود السعودية أو في جبهاتها

العالم ـ السعودية

ونشر حساب "الصادعة بالحق ـ اليمن" على توييتر: "مشاهد مؤلمة لاستهداف وتصفية النظام السعودي لمهاجرين أفارقة على الحدود ومن جانب آخر يقتلهم النظام السعودي بعد استقدامهم كمرتزقة يقاتلون نيابة عن جيشه المتهالك في شعاب جيزان ووديانها تحت مزاعم الدفاع عن الكعبه".

وكتب المغرد احمد مطهر الشامي: "حرس الحدود السعودي: داعـ ـش بلا سكـ ـاكين".

وكتب حساب "اليمن في عيون العالم" وهي (صفحة تهتم بأخبار اليمن وكل شي عن اليمن): "شاهد مأساة المهاجرين الافارقة على الحدود السعودية. في رحلة بحثهم عن الرزق يلاقي الأثيوبيون المهاجرون أصناف العناء ومع وصولهم إلى حدود المملكة السعودية تنتهي الرحلة غالباً بالموت خارج قواعد القانون الدولي، على يد حرس الحدود السعودي"