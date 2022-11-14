أول لقاء شخصي بين بايدن وشي وتوافق على معارضة استخدام الأسلحة النووية

العالم - خاص بالعالم

وقال شي جين بينغ، الرئيس الصيني:"'إن الوضع الحالي للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة مصدر قلق لنا جميعا وبصفتنا قادة علينا أن نلعب دورا في توجيه ووضع الخطوط العريضة لإيجاد الاتجاه الصحيح لتنمية العلاقات بين بلدينا".

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن:"أنا ملتزم بالحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بيني وبينك شخصيا، يتوقع العالم، كما أعتقد، أن تلعب الصين والولايات المتحدة أدوارا رئيسية وتتصدى للتحديات العالمية من التغيرات المناخية إلى الغذاء والأمن. وأتطلع إلى حوارنا الصريح والمستمر".



وقال البيت الأبيض إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية ناقلا عن بايدن تأكيده على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وعلى مواصلة المنافسة وإدارتها بين أميركا والصين ولكن دون الانجرار إلى الصراع.



وأعلن البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الصين عقب اللقاء لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.



وفي حين صرح بايدن أن التزام بلاده بسياسة الصين الواحدة لم يتغير مشيرا الى معارضتها أي تغيير أحادي للوضع الحالي في تايوان من أي من الطرفين أكد شي أن قضية تايوان في قلب المصالح الصينية وأنها أول خط أحمر لا يجب عبوره في العلاقات الصينية الأميركية.

يذكر أن الزعيمين بايدن وشي تحدثا عبر الهاتف أو الفيديو نحو خمس مرات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض عام 2021، لكنهما يعرفان بعضهما منذ العام 2017.

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