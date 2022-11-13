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البحرين ونفق الانتخابات والأزمة تراوح مكانها.. عودة نتنياهو وتوقعات بتشكيل حكومة أكثر يمينية

البحرين ونفق الانتخابات والأزمة تراوح مكانها.. عودة نتنياهو وتوقعات بتشكيل حكومة أكثر يمينية
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، تواصل عملية فرز الاصوات للانتخابات التشريعية في البحرين في54 مركز اقتراع.

العالم - بانوراما

وتؤكد المعارضة أن المشاركة في الانتخابات سجلت نسبة عزوف كبيرة.

وقال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حسين الديهي إن نسبة المشاركة بلغت35 بالمئة فقط في ظل استجلاب المجنسين بكثافة الى صناديق الاقتراع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تكليف رئيس الكيان الإسرائيلي اسحق هرتسوغ رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة.

وتطرق هرتسوغ إلى محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.

وخلال خطاب له بعد مراسم التكليف الرسمي تعهد نتنياهو بتوحيد كيان الاحتلال والسعي لتحقيق توافق عبر تشكيلة حكومته.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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