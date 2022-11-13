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مستشار بحريني: دلائل التزوير في نسبة التصويت المعلنة رسميا

مستشار بحريني: دلائل التزوير في نسبة التصويت المعلنة رسميا
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار القانوني ابراهيم سرحان أن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جدا، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ٨٠٪ من الدوائر الانتخابية.

العالم ـ البحرين

نشر سرحان على حسابه على تويتر: "بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية و البلدية لعام ٢٠٢٢-البحرينية- وجاءت بالإعادة في ٣٤ دائرة من أصل ٤٠ دائرة يتضح بأن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جدا، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ٨٠٪ من الدوائر الانتخابية".

وتتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في أربعة وخمسين مركز اقتراع. وتؤكد المعارضة أنّ المشاركة في الانتخابات سجّلت نسبة عزوف كبيرة.

ما قالته المعارضة البحرينية اكدته تطورات مابعد العملية الانتخابية الصورية التي جرت السبت في البحرين؛ فبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، والتي جاءت بالإعادة في اربعة وثلاثين دائرة من أصل اربعين، يتضح بأن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جداً، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ثمانين بالمئة من الدوائر الانتخابية لو انها كانت نسباً صحيحة غير مزورة.

وهنا السؤال المطروح اين نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة التي خرجت بها سلطات المنامة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟

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مستشار بحريني: دلائل التزوير في نسبة التصويت المعلنة رسميا

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