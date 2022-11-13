الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تدين التفجير الإرهابي وسط اسطنبول

مصر تدين التفجير الإرهابي وسط اسطنبول
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول التركية اليوم الأحد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

العالم ـ مصر

وأعرب السفير أبو زيد عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد فى هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذي يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته.

ودعا جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها ماديا أو فكريا أو بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت السلطات التركية مساء اليوم الأحد عن ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى، وإصابة 53 آخرين بجروح.

روابط ذات صلة

"هجومًا دنيئًا"..اردوغان يعلق على انفجار اليوم في اسطنبول

سماع صوت انفجار اسطنبول من مسافة 5 كيلومترات

6 قتلى وعشرات الجرحى في انفجار شارع 'استقلال' في اسطنبول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-11-2022

الإحتلال يرفض إصابات بين إسرائيليين في تفجير اسطنبول

العراق يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف إسطنبول

السوداني وأبو الغيط يؤكدان دور العراق بدعم استقرار المنطقة

نائب الرئيس التركي يعلن: "انتحارية" نفّذت اعتداء شارع الاستقلال في اسطنبول"

تحالفات جديدة بين الفصائل الإرهابية في ريف حلب الشمالي