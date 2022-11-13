الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء بين فتح وحماس في بيروت.. "التصدي لمشاريع حكومة نتنياهو"

لقاء بين فتح وحماس في بيروت..
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقى ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" في السفارة الفلسطينية لدى بيروت، وأكدوا ضرورة "توحيد الصف الوطني" و"التصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة"، حسب وكالة "وفا".

العالم-فلسطين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اللقاء جمع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق.

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتهويد القدس، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".

وأضافت أن اللقاء شدد على "التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفض مشاريع التطبيع والتوطين، وتنفيذ مخرجات حوارات الجزائر للم الشمل الفلسطيني وفق إعلان الجزائر".

روابط ذات صلة

هنية: سيف القدس سيبقى مشهراً حتى يندحر العدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء بين فتح وحماس في بيروت.. "التصدي لمشاريع حكومة نتنياهو"

هنية: سيف القدس سيبقى مشهراً حتى يندحر العدو

ستة قتلى في حادث تصادم الطائرتين في تكساس

أمريكا والعلاقة مع الكيان الصهيوني

استعدادات المنتخب الإيراني لخوض غمار مونديال قطر 2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-11-2022