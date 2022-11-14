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بالفيديو.. السوداني يزور بصورة مفاجئة احدى المستشفيات.. وهذا ما قاله..

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة امس الاحد مقطع فيديو لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وهو يزور "بصورة مفاجئة" إحدى مستشفيات العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

واوضح ناشطون ان السوداني زار مستشفى الكاظمية التعليمي (شمالي العاصمة بغداد) بصورة مفاجئة، موجها انتقاده لمجموعة من الأطباء الحاضرين اثر اطلاعه على جدول المناوبات للكوادر الطبية والخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين.

وخلال مقطع الفيديو قال السوداني منتقدا ادارة المستشفى، "حتى الانسان الصاحي الذي يقدم الى هذه المستشفى سيتمرض"، في اشارة الى سوء الخدمات التي يقدمها كادر المستشفى للمرضا.

الى ذلك، أوضح مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على جدول المناوبات للكوادر الطبية والصحية العاملة، والتقى بالحاضرين منهم".

وأضاف البيان أن السوداني "وجّه بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب، ومحاسبة المقصرين والمتسبّبين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين".

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بالفيديو.. السوداني يزور بصورة مفاجئة احدى المستشفيات.. وهذا ما قاله..

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