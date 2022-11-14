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البحرين.. هل النتيجة معدة سلفاً قبل إجراء الانتخابات؟

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تفاجأت قاضية بحرينية عند محاولتها الاعلان عن نتائج الانتخابات الاولية في محافظة العاصمة بأن النتائج معلنة عبر الصحافة.

العالم-البحرين

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