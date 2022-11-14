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أسلحة اسرائيلية بيد قوات كييف في خيرسون.. كيف سترد روسيا؟

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل إعلام عبرية، صوراً لآليات من نوع "أمير" من إنتاج الشركة الخاصة "الإسرائيلية" "غايا"، موضوعة في الخدمة العسكرية لدى القوات الأوكرانية، كما قالت ان شركة صناعات أمنية "إسرائيلية" باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيرة (anti-drone).

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أسلحة اسرائيلية بيد قوات كييف في خيرسون.. كيف سترد روسيا؟

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