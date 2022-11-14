هيئة البث "الإسرائيلية": قواتنا توغلت داخل الأراضي السورية لمدة 72 ساعة

العالم- الاحتلال

جاء ذلك التوغل على مدار 72 ساعة رافقت قوات الاحتلال خلالها أكثر من 25 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية.

وحسب تقرير بثته "كان 11"، مساء الأحد، عملت قوات الاحتلال التي توغلت في الأراضي السورية، على "فتح طرق في الجيب الخاضع للسيطرة "الإسرائيلية" في الأراضي السورية، وكذلك على جمع معلومات استخبارية في المنطقة.

وأفاد التقرير بأن قوات برية ترافقها 25 دبابة وناقلة جنود مدرعة وجرافة عسكرية، شاركت في عملية التوغل التي تواصلت لمدة 72 ساعة متتالية، في حين لم تكشف القناة عن توقيت هذا النشاط العملياتي لقوات الاحتلال في الجولان، غير أنها أشارت إلى أنه جرى في "الأيام الأخيرة.

وقال ضابط في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تحدث خلال التقرير، أن "الهدف الأبرز للتوغل هو "إثبات وجود" لقوات الاحتلال في المنطقة، و"إبراز قوة الكتيبة عبر استخدام كل الأدوات المتاحة بما في ذلك قوة الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود والآليات" حسب تعبيره.