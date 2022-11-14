بوريل: لا يوجد دليل على إرسال صواريخ من إيران إلى روسيا

العالم - ايران

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في اجتماع اليوم الاثنين عدة مواضيع منها زيادة الحظر ضد ايران والوضع المتوتر في منطقة البلقان.

وشدد المسؤول الاوروبي لدى اشارته الى ايران على أن الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات معينة بشأن ما اسماه بإستخدام " العنف " ضد المحتجين.

وكان هذا الاتحاد قد فرض في وقت سابق الحظر على 11 شخصا و 4 مؤسسات قانونية ايرانية بهذه الذريعة.

وقد حذرت الجمهورية الاسلامية الايرانية الدول الغربية بينها بعض الدول الاوروبية التي ساهمت في اشعال نار اعمال الشغب من مغبة التدخل في شؤونها الداخلية.

وصرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " لدى اشارته الى هذه الأعمال العدوانية التي تعتمدها الدول الاوروبية ضد ايران، أن مثل هذه الأعمال ستبقى في ذاكرة الشعب الايراني النبيل الذي يدرك جيدا الانتقائية المعارضة لحقوق الانسان لدى بعض القادة الاوروبيين.

ورغم تأكيد المسؤول الاوروبي عدم وجود أي دليل على ارسال ايران صواريخ الى روسيا، الا انه زعم وجود أدلة واضحة تظهر ارسال طهران مسيرات الى روسيا.