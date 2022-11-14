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المصالحة الشعبية في سوريا

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

لم تجري المصالحات في سوريا بمسار او شكل واحد طوال السنوات الماضية، بل اتخذت اشكالا مختلفة ومنها المصالحات الشعبية التي ساهمت كثيرا في توطيد الاستقرار وعودة الاهالي لقراهم وبلداتهم.

العالم - صدى سوريا

بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي مهدت الطريق امام عمليات الترميم الاجتماعي.

وساهم افساح المجال لمبادرات المجتمع المدني المحلي في تدعيم الترابط المجتمعي وتمكين السلم الاهلي وترميم التصدعات الطارئة على مفاهيم الهوية والوطنية والثقافة والانتماء الى انطلاق العديد من المصالحات العشائرية والعائلية في مناطق بهدف تعزيز الترابط المجتمعي وتجاوز الحواجز والمعيقات التي ساهمت الحرب في تمكينها.

وناقش برنامج "صدى سوريا" في احدث حلقاته المصالحات الوطنية بمسارها الشعبي في سوريا مع ضيوف الحلقة:

رأفت بكار عضو مجلس الشعب

باسل خراط محلل سياسي

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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