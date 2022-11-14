كازاخستان: ننتظر حضور بيدرسون في محادثات أستانا المقبلة

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وقال صمادياروف في إفادة صحفية، اليوم الاثنين انه ستشارك في المحادثات وفود من روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة ومن المتوقع أن يصل ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وبحسبه، فإن" جدول الأعمال سيشمل قضايا مثل الوضع "على الأرض" في سوريا ، بما في ذلك القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والتعزيز الشامل للعملية السياسية، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، تعبئة جهود المجتمع الدولي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وفقا للخارجية الكازاخستانية، ستجرى خلال اليوم الأول، مشاورات ثنائية وثلاثية للدول الضامنة ومفاوضات مع الأطراف السورية واتصالات مع وفود الأطراف المراقبة - العراق، والأردن،ولبنان، وكذلك مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة- لسوريا غير بيدرسن ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني بأن اجتماعا لصيغة أستانا بشأن سوريا سيعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 22 و 23 نوفمبر.

وبحسب بوغدانوف: "وافق شركاء روسيا بهذا الشكل - إيران وتركيا - على المشاركة في الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الاجتماع ممثلو الأطراف السورية والدول المراقبة. كان [وزير الخارجية الروسي سيرغي] لافروف في عمان، وبحثا أيضا مشاركة الوفد الأردني كدولة مراقبة. وهذا ينطبق أيضا على العراق ولبنان كدول مجاورة لسوريا، وهما أيضا لهما اهتمام كبير بما يجري في سوريا لأن هناك قضايا حدود ولاجئين ونرحب بمشاركة هذه الدول".