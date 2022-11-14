قبل مغادرتهم لقطر.. أعضاء المنتخب الكروي الإيراني يلتقون رئيس الجمهورية

العالم - ايران

وجاء المنتخب الإيراني في كأس العالم في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات إنكلترا وأمريكا وويلز.

وسيكون مونديال 2022 السادس في تاريخ منتخب إيران، والثالث على التوالي.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، أعلن قائمة اللاعبين لكأس العالم 2022 في قطر، والتي يتصدرها النجمان مهدي طارمي، لاعب بورتو البرتغالي، وسردار آزمون، لاعب باير ليفركوزن الألماني.

وفي ما يلي قائمة منتخب إيران:

- حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، أمير عابد زاده، حسين حسيني، بيام نيزماند.

- خط الدفاع: روزبه جشمي، أبو الفضل جلالي، مجيد حسيني، محمد حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، ميلاد محمدي كشمرزي، صادق مُحرّمي، مرتضى بورعلي غنجي، رامين رضائيان.

- خط الوسط: وحيد أميري، سعيد عزت اللهي، سامان قدّوس، علي غول زاده، إحسان حاج صافي، علي كريمي، أحمد نورالهي.

- خط الهجوم: كريم أنصاري فرد، سردار آزمون، علي رضا جهان بخش، مهدي طارمي، ومهدي ترابي.