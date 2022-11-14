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الإفراج عن 38 شخصًا لم يكن لهم دور مهم خلال أعمال الشغب الأخيرة في زاهدان

الإفراج عن 38 شخصًا لم يكن لهم دور مهم خلال أعمال الشغب الأخيرة في زاهدان
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

بناءً على طلب رؤساء العشائر السنية وارفاق قائد الثورة الاسلامية ، وكذلك حضور وفد من مكتبه في سيستان وبلوشستان ، تم العفو والافراج عن 38 شخصًا من المعتقلين خلال أعمال الشغب الأخيرة في زاهدان والذي لم يلعبوا دورًا مهمًا في الاضطرابات.

العالم - ايران

وتم الإفراج عن عدد من المعتقلين والموقفين خلال أعمال الشغب الأخيرة في مدينة زاهدان ، الذين لم يلعبوا دورًا اساسيا في تحريك واثارة الشغب .

وكان حجة الإسلام والمسلمين الحاج علي أكبري ، رئيس وفد قائد الثورة الاسلامية إلى محافظة سيستان وبلوشستان قد اعلن ، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع المعتمدين والنخب ومختلف شرائح الشعب في سيستان وبلوشستان ان من ارتكب أخطاء قليلة في هذه القضايا والمعتقل سيطلق سراحه قريباً بارفاق من قبل قائد الثورة الاسلامية .

جدير بالذكر أنه عقب هذا اللقاء وطلب رؤساء العشائر السنية من ممثل الولي الفقيه في سيستان وبلوشستان ، تم العفو عن 38 شخصًا اعتقلوا في أحداث زاهدان الأخيرة وجرى إطلاق سراحهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم العفو عن نحو أربعين شخصًا اخرين وإطلاق سراحهم.

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الإفراج عن 38 شخصًا لم يكن لهم دور مهم خلال أعمال الشغب الأخيرة في زاهدان

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