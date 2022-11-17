قلق الصهاينة على مستقبل الكيان

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضة الى أن هذا الانقسام ينعكس على شريحة كبيرة من الجيل الجديد الذي بدأ مقتنعا بشكل كامل من ان هذئا الانقسام معبّر عنه من خلال السلوك اليومي والنشاط السياسي ومن خلال التفاعلات الموجودة بين المكونات المتناقضة فيما بينها.

ونوّه عواضة الى أن هذا االيوم يظهر بشكل جلي من خلال وسائل الاعلام خاصة بهذا النوع من الحوار الذي يعتبر حوارا من المرتبة الأولى في توصيف واقع الحال وواقع الانقسام الموجود وواقع ان هنالك لايوجد افق لهذا الكيان.

واعتبر عواضة ان هذه التناقضات والخلافات الموجودة داخل المجتمع اصبحت اليوم جزءا من السلوك اليومي وجزءا من السياسة اليومية ليس فقط على مستوى الاحزاب والنخب السياسية بل أيضا اصبح ينعكس بشكل كبير على توجهات الجيل الشاب ما يؤسس لوجود تناقضات أكبر في المستقبل ولا يوجد أمل ولا أفق فيما يتعلق بحل هذه المشكلة على العس من ذلك فان الامور ذاهبة باتجاه المزيد الاصطدام والتناقض والمزيد من الشرخ ما يؤثر بشكل كبير بنظرة الشباب الى مستقبل الكيان الصهيوني.

ونناقش في برنامج"غياهب الكيان"، موضوع قلق الصهاينة على المستقبل والمصير الوجودي والانقسامات والخلافات داخل المجتمع الاسرائيلي وتزايد جرائم القتل لاسيما قتل النساء.

ويلقي البرنامج الضوء على ما يعيشه الصهاينة من قلق وجودي على مصير الكيان ومستقبله لاسيما في صفوف الشباب الذي يعتقد ثلثهم أن كيانهم لن يكون موجودا بعد 25 سنة بسبب الانقسامات والشروخ التي يعيشها مجتمع الاحتلال.

ونسلط في برنامج "غياهب الكيان"، الضوء على الانقسام والصراع داخل المجتمع الصهيوني والذي يبرز بوضوح مدى الازمة الوجودية التي يعيشها الصهاينة.

وبحث برنامج"غياهب الكيان"، في موضوع العنف خاصة تجاه النساء في الكيان حيث يتزايد وجرائم قتل النساء داخل الاسرة الواحدة ترتفع بشكل كبير حيث قتلت 16 إمراة اسرائيلية خلال أشهر قليلة.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى موضوع جرائم القتل في الكيان لا تقتصر على النساء بل تتزايد عموما في الشوارع حيث تنتشر العصابات المسلحة والسلاح المتفلت على خلفية العنف وواقع الأزمات المعيشية والنفسية الصعبة.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان"، زراعة الحشيش المخدرة المنتشرة في الكيان لم تعد حكرا على الاراضي الزراعية المفتوحة، بل باتت في مواقف السيارات حيث تم اكتشاف كميات كبيرة منها.

وألقى البرنامج الضوء على القلق الدائم والخوف الساكن في قلوب المستوطنين قرب الحدود مع قطاع غزة والذين يعيشون على مدار الساعة الرعب جراء وجود المقاومة الفلسطينية في القطاع.

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