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العراق وفرنسا يبحثان انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

العراق وفرنسا يبحثان انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه انعقاد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانيَّة في عمان.

العالم-العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إستقبلَ السفير الفرنسيّ لدى العراق، إريك شوفالييه، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الإهتمام المُشترَك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانيَّة في عمان، بمُشارَكة فرنسا لمُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة".

وأتفق الجانبان على "التنسيق مع الجانب الأردنيّ للتهيئة لعقد المُؤتمَر، وناقشا مُخرجات قمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ، وكيفية تأسيس التعاون في هذا المجال".

من جانبه، قدم السفير الفرنسيّ "التهانيّ والتبريكات للوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لجُمْهُوريَّة العراق، مُؤكَّداً دعم الحكومة الفرنسيَّة للحكومة الجديدة، مُشيراً إلى "رسالة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، التي تُوكَّد على إستمراريَّة العلاقات مع العراق والعمل على تقويتها".

وأكَّد الجانبان على "أهميَّة تبادل الزيارات بين المسؤولين الفرنسيين والعراقيين لتعظيم التبادل التجاريّ وتوسيع العلاقات الإقتصاديَّة".

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العراق وفرنسا يبحثان انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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